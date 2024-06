Hoy en día, te puedes divertir con muchas cosas. En esta ocasión, te doy la posibilidad de que lo hagas con un reto visual, que no solo hará que pases un agradable momento, sino que también permitirá que dejes en claro que eres una persona observadora. Sí, ya llegó la hora. Lo demostrarás si es que hallas el dado que está en la imagen que acompaña la nota. Busca con calma porque no hay un límite de tiempo establecido, pero no creas que el desafío es fácil de resolver, ya que posee un alto nivel de dificultad, al igual que los difundidos recientemente por mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero al que consiste en localizar la paleta oculta y al que superarás siempre y cuando ubiques al camaleón sacando la lengua.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay una gran cantidad de botones de distintos colores, tamaños y formas. Realmente, no parece que hayan colocado un dado ahí, pero créeme que lo pusieron. Abre bien los ojos y presta bastante atención a cada detalle para ubicarlo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos botones. Tú debes localizar el dado. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Todo esto es un juego. Nada es de vida o muerte aquí. Si hoy perdiste, mañana triunfarás. Estoy seguro de eso. Para que no te quedes con las ganas de saber dónde está el dado, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del dado. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

