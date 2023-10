¿Lograrás identificar al fantasma oculto entre los esqueletos en reto visual de Halloween? Si puedes descubrirlo en menos de 18 segundos en esta ilusión óptica, es posible que poseas una visión 20/20 excepcional.

El caricaturista húngaro Gergely Dudás, también conocido como Dudolf, ha creado un enigma espeluznante justo a tiempo para Noche de Brujas. Lo compartió en su popular blog y desafió a los lectores diciendo “¿Puedes encontrar al fantasma?”.

Encuentra al fantasma en 18 segundos

En la imagen de abajo, una figura espectral se esconde sigilosamente entre los huesos. Además, se han añadido algunas calabazas para darle un toque festivo adicional. ¿Qué tan rápido puedes detectar al fantasma entre los demás? Pon a prueba tus habilidades de observación y configura tu cronómetro en 18 segundos.

RETO VISUAL | Tienes visión 20/20 si puedes detectar al fantasma escondido entre los esqueletos en menos de 18 segundos. | thedudolf

Respuesta del reto visual

Si aún no has logrado descubrirlo, no te inquietes. La solución al enigma del fantasma oculto se encuentra justo debajo. Se sitúa en el extremo derecho del espectro visual, hacia el centro de la imagen.

RETO VISUAL | El fantasma está en el extremo derecho de lo visual y hacia el medio.

¿Cómo mejoro mi agudeza visual?

Para mejorar tu agudeza visual, consulta a un oftalmólogo regularmente y mantén una dieta equilibrada rica en antioxidantes. Descansa tus ojos durante el uso de pantallas, haz ejercicios oculares y protege tus ojos de la luz UV. Limita el tiempo frente a dispositivos electrónicos y asegúrate de tener una iluminación adecuada. Mantén un estilo de vida saludable, controlando la presión arterial y el azúcar en sangre. Considera suplementos solo bajo supervisión médica.

