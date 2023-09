Así como existen los retos visuales muy fáciles de superar, hay desafíos que son casi imposibles de resolver. Bueno, el de esta nota pertenece al segundo grupo que te acabo de mencionar. Si te animas a participar en la prueba, debes alejarte de toda distracción. No digas después que no te avisé.

Las nubes que aparecen en la imagen de más abajo están para distraerte del objetivo, que es hallar a la oveja. Para hacer todo más difícil, se estableció un límite de tiempo en este reto visual: tienes que encontrar al mencionado animal en 8 segundos. Sí, en serio. Si te demoras más, no habrás superado el desafío.

La imagen del reto visual

Además de las nubes indicadas en el párrafo anterior, se puede apreciar aves y una cometa en la ilustración. Claro está, solo interesa la oveja en este reto visual. Abre bien los ojos y presta bastante atención a los detalles para que seas capaz de ubicarla rápidamente. ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varias nubes. Entre ellas, hay una oveja. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. No siempre se puede ganar. Si no superaste este reto visual, no hay problema. En este punto de la nota voy a indicarte dónde está la oveja en la imagen. En el próximo desafío que participes te irá mucho mejor.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la oveja. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

