En las redes sociales puedes encontrar un gran número de retos visuales, pero déjame decirte que en Mag están los mejores. Y no exagero. El que motivó la creación de esta nota ha destacado entre los demás por su alto nivel de dificultad. ¿En qué consiste? Pues en contestar quién es el padre del bebé que aparece en la imagen que coloqué más abajo. Tienes que dar la respuesta correcta en menos de 12 segundos. De lo contrario, no formarás parte del grupo de usuarios que triunfó en el desafío. ¿Cuál es la clave del éxito aquí? Simplemente mirar detenidamente la ilustración. Si te distraes a la hora de participar, es muy probable que acabes perdiendo. ¡Ya sabes!

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar a tres hombres y un bebé. Uno de los sujetos aparece cargando al pequeño, mientras que los otros dos lo miran. El menor, obviamente, tiene un padre y tú tienes que identificarlo. Recuerda que debes hacerlo en menos de 12 segundos para cantar victoria.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a tres hombre. Uno de ellos está cargando a un bebé. ¿Quién es el padre del pequeño? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. No te sientas mal si no fuiste capaz de averiguar quién es el padre del bebé en menos de 12 segundos. Nada es de vida o muerte aquí. Si quieres conocer al progenitor del pequeño, mira la siguiente imagen. Por otro lado, no olvides compartir este reto visual con tus familiares y amigos para que más personas se diviertan.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué hombre es el padre del bebé. (Foto: genial.guru)

