En algunos retos visuales se te pide dar una respuesta rápida para poder cantar victoria. Eso es algo normal y, justamente, eso se te exige en este desafío. Ojo que no cualquiera contesta correctamente, así que no te confíes. En menos de 12 segundos debes decir qué regalo no le agrada a la mujer que aparece en la imagen que he colocado más abajo. ¿Eres capaz de hacerlo? La clave es mirar detenidamente la ilustración. Solo así identificarás al mencionado obsequio. En serio. No quiero asustarte, pero hasta el momento son contados los usuarios que han podido resolver esta prueba. Será mejor que te prepares. Deja todo en la cancha.

Imagen del reto visual

¿Qué permite apreciar la imagen del reto visual? Pues a una mujer que no luce muy contenta en el día de su cumpleaños. Y es que le dieron un regalo que no le agrada para nada. Tú tienes que identificar ese obsequio para cantar victoria en el desafío. Recuerda que debes hacerlo en menos de 12 segundos. ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una mujer mirando los regalos que le dieron por su cumpleaños. Hay uno que no le agrada. Identifícalo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. A veces, toca aceptar la derrota y buscar la manera de mejorar para regresar al camino del triunfo. Si no fuiste capaz de superar el reto visual, mira la siguiente imagen. Ahí se revela cuál es el regalo que no le agrada a la mujer.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué regalo no le gusta a la mujer. (Foto: genial.guru)

¿Tienes ganas de seguir desafiando tu mente?

Te cuento que en MAG puedes encontrar muchos retos visuales diferentes. Algunos son más difíciles que otros, pero todos te aseguran entretenimiento sano. A continuación, te comparto una lista de desafíos para que los resuelvas en el momento que consideres oportuno.