Los animales suelen protagonizar retos visuales muy interesantes. Esta vez, te presento un desafío donde la estrella es un ‘cangrejo’. Sí, en serio. Resulta que tienes que localizar a dicha criatura en la imagen que he colocado líneas más abajo. Ojo que solo cuentas con 5 segundos para hacerlo. Por lo tanto, distraerte a la hora de buscar es una pésima idea. Hay usuarios que decidieron no seguir ese consejo y se acabaron arrepintiendo. Espero que no cometas esa misma equivocación. Esfuérzate al máximo y podrás ser uno de los pocos internautas que lograron cantar victoria en la prueba.

Imagen del reto visual

¿Qué permite apreciar la imagen del reto visual? Pues a unos padres con sus hijos en la playa. El hombre de la familia lee un periódico, mientras que su esposa, tras salir del agua, lo observa. Los más pequeños, por otro lado, se divierten construyendo un castillo de arena. El día parece perfecto. Lo curioso es que, aunque no lo parezca, hay un cangrejo en la ilustración. Encuentra al animal en 5 segundos.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a unos padres con sus hijos en la playa. Ubica al cangrejo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. La vida continúa. No te sientas mal si es que los 5 segundos no fueron suficientes para que halles al cangrejo. Si quieres conocer la ubicación del animal, mira la siguiente imagen. No olvides compartir este reto visual con tus familiares y amigos para que más personas participen en el mismo.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del cangrejo. (Foto: genial.guru)

