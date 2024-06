Pon a prueba tu inteligencia y tu agudeza visual con este reto visual que ha dejado perplejos a miles de personas. En la imagen a continuación, se puede ver varios números “8”, pero entre ellos hay un escurridizo “6″ camuflado. Tu misión es encontrarlo en solo 12 segundos. Observa con atención cada detalle, analiza los patrones y prepárate para usar tu ingenio al máximo. Recuerda que solo los más observadores y perspicaces logran superar este desafío en el tiempo límite.

Imagen del reto visual: Encuentra el número 6

¿Te atreves a intentarlo? Este reto no es apto para cualquiera, solo aquellos con una mente privilegiada podrán superar este desafío en el tiempo establecido. ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades?

RETO VISUAL | ¿Eres un genio de las ilusiones ópticas? Este desafío pondrá a prueba tu inteligencia: encuentra el número 6 camuflado entre los 8 en solo 12 segundos. | jagranjosh

Consejos para superar el reto:

No te apresures y tómate tu tiempo para analizar cada detalle de la cuadrícula.

Escanea la imagen de forma horizontal y vertical. Esta técnica te ayudará a cubrir toda la cuadrícula de manera uniforme y aumentar las posibilidades de encontrar el 6.

A veces, entrecerrar los ojos puede ayudar a enfocar mejor la vista y detectar detalles que podrían pasar desapercibidos.

Si llevas un tiempo mirando la imagen sin éxito, intenta alejarte un poco o cambiar de ángulo.

¿Qué pasa si no encuentro el número 6 en 12 segundos?

No te preocupes si no logras encontrar el número 6 en el tiempo establecido. Este reto está diseñado para ser desafiante y no todos podrán superarlo en el primer intento. Lo importante es que te hayas divertido y hayas puesto a prueba tus habilidades de observación y concentración.

Pero si, por el contrario, lograste cantar victoria en 12 segundos o menos, ¡felicidades! Demuestras tener una mente privilegiada, una gran capacidad de observación y una agudeza visual envidiable. Comparte tu logro con tus amigos y familiares y desafíalos a que también intenten superar el reto.

Solución:

En 6 está escondido en el extremo derecho en la quinta fila, contando de arriba hacia abajo.

Este desafío de ilusión óptica es la prueba definitiva para tu coeficiente intelectual y tus habilidades de observación. ¡Solo las mentes más agudas pudieron resolver esto en un tiempo récord!

SOBRE EL AUTOR Nathaly Vizarreta Moreno Licenciada en Periodismo por la Universidad San Martín de Porres. Tengo seis años de experiencia en gestión de comunidades. Actualmente, como Redactora Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

