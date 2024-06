¿Eres un águila de vista? Pon a prueba tus habilidades de observación con este desafío visual: En 7 segundos, encuentra el reloj de bolsillo escondido en esta escena de Alicia en el País de las Maravillas.

Este reto es solo un pequeño ejemplo de los muchos que puedes encontrar en MAG. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a leer dos artículos de mi colega César Quispe , también experto en acertijos visuales:

¡Te deseo mucha suerte en tu búsqueda del reloj de bolsillo y te invito a seguir explorando los misterios que esconde el mundo de los retos visuales!

Imagen del reto visual: Encuentra el reloj de bolsillo

Observa atentamente la ilustración de la escena. Busca el reloj de bolsillo. No te preocupes si no lo encuentras de inmediato, este es un reto que requiere una mirada atenta y un poco de ingenio. ¿Listo para el desafío? Pon tu cronómetro en 7 segundos y empieza a buscar. ¡Te sorprenderá lo bien escondido que está!

RETO VISUAL | Encontrarás un reloj de bolsillo escondido entre los objetos de esta imagen. Pon a prueba tu agudeza visual y descubre dónde está en menos de 7 segundos. | Cool Mom Picks

Consejos para encontrar el reloj de bolsillo:

Presta atención a los detalles más pequeños.

Busca objetos redondos o con forma de reloj.

Mira bien en las áreas sombreadas.

No te rindas fácilmente. ¡Puedes lograrlo!

¿Dónde está el reloj?

Para ayudarte en tu búsqueda, aquí te doy algunas pistas:

El reloj está en la parte derecha de la imagen.

Se encuentra cerca a una de las tantas tazas que hay en la imagen.

Es de color dorado, tiene forma de esfera y una cadena.

Solución:

Si no has logrado encontrar el reloj, no te preocupes. Es un desafío que requiere paciencia y atención. Aquí te dejo la respuesta para que puedas comprobar si lo encontraste:

Si no pudiste encontrarlo, no te preocupes, le puede pasar a cualquiera. A veces, incluso los mejores expertos en acertijos no logran captar la esencia de la imagen.

¿Te ha gustado este desafío visual? Comparte este artículo con tus amigos y desafíalos a encontrar el reloj de bolsillo en 7 segundos. Te animo a seguir probándote con este tipo de ejercicios. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: virales en MAG, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

Te recomiendo este video

Reto de personalidad en imágenes: ¿Qué es lo primero que miras en este test visual?

Más retos visuales seleccionados para ti