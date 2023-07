Los test de personalidad y los retos visuales se convierten rápidamente en fenómenos virales. ¿La razón de su éxito? Su capacidad para atraer a todo tipo de personas. Desde aquellos que anhelan descubrir los secretos más ocultos de su personalidad hasta aquellos que disfrutan desafiando su destreza y agudeza visual, todos se suman a la fiebre de estos entretenidos desafíos contra el implacable cronómetro.

La versatilidad de estos juegos es sorprendente, pero su mayor fortaleza radica en su capacidad de ser compartidos con amigos. En estos días, hemos sido testigos de la avalancha de desafíos que inundan en las redes sociales, uniéndonos a esta nueva tendencia que nos divierte y nos motiva a superarnos día tras día. ¡Es momento de enfrentar el reto y compartir la diversión con nuestros seres queridos!

Instrucciones para el reto visual

Hoy te propongo un reto emocionante: encontrar al pez escondido en la ilustración que te mostraré a continuación. Un dibujo lleno de tonos lila y amarillo, donde los pulpos se repiten sin cesar. Sin embargo, entre todos ellos, hay un pescado oculto que debes descubrir en tan solo quince segundos. ¡Presta mucha atención! Aunque te adelanto que este desafío no es el más difícil que hemos compartido por aquí. ¡Buena suerte y a pescar!

¡Preparados, listos, ya! Recuerda que debes activar el cronómetro y no excederte de los quince segundos para este desafío. Pero no te preocupes, si no logras encontrar al pez en ese tiempo, siempre puedes extenderlo. ¡Comenzamos la cuenta atrás en tres, dos, uno…!

¿Puedes ver los peces furtivos en este mar de pulpos morados?

El reto viral fue creado por un reconocido dibujante húngaro. (Foto: The Sun)

Solución del reto visual

¡Increíble habilidad visual! Menos del 0,1 por ciento de las personas tiene el poder de detectar rápidamente al pez oculto en menos de 15 segundos. ¿Tuviste lo necesario para unirte a este selecto grupo? No te preocupes si no lo lograste, ahora podrás descubrir qué te perdiste:

Acertijo visual solucionado. (Foto: The Sun)

