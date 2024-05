Luego de estudiar y/o trabajar, date la oportunidad de divertirte. Te cuento que yo me entretengo participando en retos visuales. La paso bien porque me permiten demostrar mis capacidades. Por ejemplo, el desafío que te presento ahora solo lo puede superar una persona observadora. Si quieres dejar en claro que eres así, triunfa aquí. La tarea es hallar al leopardo entre las jirafas que aparecen en la imagen de abajo. Ojo que no hay un límite de tiempo, así que relájate. Después no te olvides de sumarte a las pruebas dadas a conocer por mi colega Nathaly Vizarreta. También son muy buenas. Entre las más recientes, están la que consiste en localizar la paleta escondida y la que resolverás siempre y cuando ubiques al camaleón sacando la lengua.

Imagen del reto visual

Realmente, hay bastantes jirafas en la imagen del reto visual, pero no te quedes con la idea de que solo están esos animales. También colocaron a un leopardo en la ilustración. Tienes que encontrarlo para cantar victoria en el desafío. ¡Esfuérzate al máximo!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de jirafas y tú debes localizar al leopardo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

El nivel de dificultad del reto visual es elevado. Todo queda en evidencia a la hora de mirar la poca cantidad de usuarios que triunfaron. Si deseas saber dónde está exactamente el leopardo, mira la siguiente imagen. Ahí se revela su ubicación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del leopardo. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

