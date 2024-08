Desde hace varios años pienso que participar en un reto visual es una gran idea, sobre todo si quieres distraerte por un momento. A mí me agradan bastante estos desafíos, en especial los que son difíciles de superar, como el de aquí. La prueba que te presento ahora posee un límite de tiempo. En menos de 8 segundos, debes ubicar el corazón que está entre las flores que aparecen en la imagen de abajo. ¿Crees que eres capaz de hacerlo? Ten en cuenta que la tarea no ha podido ser realizada por todos los que han participado. Si te confías, formarás parte del grupo que no cantó victoria. Tómate las cosas en serio y esfuérzate al máximo para triunfar. ¡Vamos!

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar una gran cantidad de flores. Hay de distintos colores y tamaños, lo cual es fantástico. Todo se ve genial. Pero ojo a esto: aunque no lo parezca, también hay un corazón en la ilustración. Ese es el que tienes que localizar rápidamente en este desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes flores. ¿Dónde se encuentra el corazón? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota tal vez sea porque no fuiste capaz de encontrar el corazón en la imagen. No hay ningún problema si es que eso sucedió. Recuerda que todo es un juego. Para que sepas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del corazón entre las flores. (Foto: genial.guru)

¿Tienes ganas de seguir desafiando tu mente?

