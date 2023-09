¿Cansado(a) de participar en retos visuales que no son verdaderos desafíos para ti? Hoy te traigo uno que no es nada fácil de superar. Y no solo lo digo yo, sino todos los usuarios que decidieron sumarse al mismo. Será mejor que te prepares. Confiarte solo hará que estés más cerca del fracaso en esta prueba.

He colocado una imagen más abajo. Al mirarla te darás cuenta que hay un gran número de mimos. Todos lucen muy amigables. El detalle es que entre ellos se esconde un ladrón y tú tienes que ubicarlo en menos de 10 segundos. La Policía de ese mundo animado lo anda buscando. Esfuérzate al máximo para encontrarlo rápidamente.

Imagen del reto visual

La ilustración del reto visual que te presento en esta ocasión es una creación de genial.guru. Tienes que prestar mucha atención a los detalles si quieres cantar victoria. Esa es la verdad. No ganarás nada si no te tomas esta tarea en serio. Concéntrate en el objetivo. Cada segundo importante bastante.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a varios mimos. Aunque no parezca, hay un ladrón entre ellos. Tienes que ubicarlo en menos de 10 segundos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Como soy consciente que no todos los participantes han sido capaces de superar este reto visual, comparto ahora la solución del mismo. Si quieres saber dónde está el ladrón, mira la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación exacta.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica dónde está el ladrón. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

