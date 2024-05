Antes de participar en este reto visual, leí los comentarios que pusieron varios usuarios sobre el mismo en las redes sociales. Y todos señalaron que se sorprendieron bastante por su alto nivel de dificultad. Confieso que me agradó leer eso porque a mí me gustan los desafíos complicados de superar. ¿Quieres saber en qué consiste la prueba de esta nota? Pues en hallar a un gato en la imagen de abajo. Pero ojo a lo siguiente: si logras ubicar al mencionado animal, demostrarás que eres una persona observadora. ¿No te parece increíble? ¡Que comience el juego de una vez!

Imagen del reto visual

Me he encargado de poner aquí la imagen completa del reto visual para que la aprecies sin ningún inconveniente. Ten en cuenta que no hay un límite de tiempo, así que presta mucha atención a cada detalle de la ilustración que puedas encontrar al minino.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes murciélagos. Encuentra al gato. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No te sientas mal. Recuerda que perdiste en un juego. Nada es de vida o muerte aquí. En el próximo reto visual que participes te irá mejor. Por lo pronto, no te quedes sin saber dónde está el gato. Para que conozcas su ubicación, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del gato. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

