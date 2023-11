Estoy muy contento de que estés aquí porque ahora te presento un reto visual que, al superarlo, demostrarás que eres una persona observadora. El desafío consiste en localizar unos guantes. Si lo haces rápido, perfecto, pero si te demoras, no hay problema, ya que no se estableció un límite de tiempo. ¿Preparado(a)?

Los mencionados guantes se encuentran en la imagen que me encargué de colocar más abajo. Por lo tanto, la única forma de hallarlos es observando la ilustración. Realmente no te queda de otra si es que pretendes triunfar en la prueba. No te desesperes. Disfruta tu participación.

La imagen del reto visual

Seis personas se han reunido para cenar. Eso nos deja en claro la ilustración del reto visual. Una de ellas asistió al lugar acordado con guantes, los cuales dejó de usar momentáneamente. ¿Dónde están esos objetos? Tienes que localizarlos. ¡Que no se te escape ningún detalle de la gráfica.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra que unas personas están a punto de cenar. Una de ellas llegó a la reunión con guantes. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si llegaste hasta este punto de la nota, puedo pensar que no cantaste victoria en el reto visual. Que eso no te avergüence. No siempre se puede ganar. Ahora mismo sabrás dónde están los guantes. Nada más mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los guantes. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

