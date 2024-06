Un nuevo reto visual está poniendo a prueba la agudeza visual de los internautas. La imagen, que se ha compartido miles de veces en redes sociales, muestra a un encargado del control de plagas en dos fotografías aparentemente idénticas. Sin embargo, hay tres detalles sutiles que son diferentes entre las dos imágenes.

¿Eres capaz de encontrarlos en menos de 11 segundos? Si te atreves a aceptar el reto, observa las ilustraciones con atención. Las diferencias son pequeñas, así que tendrás que fijarte bien en los detalles. Aquí te dejo algunos consejos para encontrarlas:

Observa las imágenes con detenimiento.

Compara las imágenes lado a lado. Esto te ayudará a identificar las pequeñas diferencias entre las dos imágenes.

Fíjate en los detalles más pequeños. Las diferencias son sutiles, por lo que tendrás que fijarte en detalles como la ropa, los accesorios y los objetos que rodean al encargado del control de plagas.

Si te atascas, tómate un descanso y vuelve a intentarlo más tarde. A veces, un cambio de perspectiva puede ayudarnos a ver las cosas de manera diferente.

¿Las has encontrado?

Si no es así, no te preocupes. No es tan fácil como parece. La mayoría de las personas tardan varios minutos en descubrir las tres diferencias.

¿Cuáles son las diferencias?

(¡Spoiler alert! Salta este párrafo si no quieres saber la respuesta)

En la primera imagen, el encargado del control de plagas lleva la liga de sus mascarillas hasta la parte detrás de su cabeza; sin embargo, en la segunda solo hasta la oreja.

En la primera imagen, la correa del insumo tiene una placa de metal, mientras que en la segunda no.

En la primera imagen, el pantalón del encargado del control de plagas tiene un pliegue en la entrepierna, mientras que en la segunda imagen no.

Los lectores con ojos de halcón pudieron encontrar tres diferencias entre las imágenes del encargado del control de plagas en 11 segundos.

¿Qué te pareció el reto?

¿Fuiste capaz de encontrar las tres diferencias a tiempo? Si lo lograste, ¡felicidades! Tienes una vista muy aguda. Si no lo lograste, no te desanimes. Es un desafío difícil incluso para los más observadores.

