Los retos visuales siempre han sido mi pasión. Disfruto poner a prueba mi capacidad de observación y concentración, y cada nuevo desafío me llena de emoción. Recientemente, me topé con uno que me dejó con la boca abierta y que consistía en encontrar un ratón escondido entre una multitud de ardillas en tan solo 3 segundos. Parecía imposible, pero mi espíritu aventurero me impulsó a intentarlo. Me concentré al máximo, escudriñando cada rincón de la imagen. Las arditas, con sus colas extendidas, creaban una maraña de formas que dificultaba la búsqueda. Pero no me rendí. Observé con detenimiento cada detalle, buscando algo que desentonara. Finalmente, después de una intensa búsqueda, ¡lo logré! Encontré al pequeño roedor camuflado perfectamente. La satisfacción de superar el enigma fue indescriptible. ¿Te atreves a poner a prueba tus ojos y tu coeficiente intelectual? Encuentra al pericote en menos de 3 segundos y descubre si tienes una visión 20/20.

¿Puedes encontrar el ratón escondido en la imagen?

En la imagen se pueden observar una multitud de ardillas de tres colores diferentes y alguna que otra bellota, alimento preferido de estos animales; sin embargo, entre ellas hay otro roedor mimetizado ente ellas: un ratón. Tu misión es encontrarlo lo más rápido posible, ya que solo dispones de 3 segundos que comenzarán a correr en 3… 2… 1…

RETO VISUAL | Desafía tu coeficiente intelectual y prueba tus habilidades cognitivas para encontrar al gato escondido entre los murciélagos. Recuerda, solo tienes 3 segundos para completar la tarea. | Brightside

Solución del reto visual

¿Pudiste dar con el paradero del intruso entre las ardillas? Si fue así, ¡felicitaciones!, pero si no, no te preocupes que he resaltado su ubicación exacta en la siguiente imagen:

RETO VISUAL | El ratón se ubica es la esquina derecha superior de la imagen y está resaltado en un círculo en esta imagen. | Brightside

2 retos visuales con ratones como protagonistas que se viralizaron

¿Qué es un reto visual?

Según Wikipedia, son acertijos o juegos que desafían tu capacidad de observación, atención al detalle y concentración. Suelen consistir en imágenes en las que hay que encontrar objetos ocultos, diferencias entre dos imágenes o patrones específicos.

