Las películas sobre alienígenas suelen llamar la atención de las personas. Es por eso que me pregunté: “¿No hay un reto visual relacionado a estos seres?”. Tras cuestionarme ello, comencé a buscar alguno en Internet y me topé con este desafío. Debo decir que no es fácil superarlo debido al límite de tiempo que posee. Para ser más exactos, solo cuentas con 6 segundos para identificar al extraterrestre en la imagen de abajo. Si te animaste a desarrollar la prueba, ¡genial! Pero prepárate. No exagero cuando señalo que el nivel de dificultad es elevado. ¡Después no comentes que no te avisé!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay personas. Cada una está en un probador de una tienda de ropa. Lo llamativo de la escena es que entre ellas se encuentra un extraterrestre que intenta pasar desapercibido, pero eso es imposible. Si prestas atención a los detalles, lo identificarás rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra personas. Cada una está en un probador. Lo curioso es que también hay un extraterrestre. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

El límite de tiempo ha ocasionado que muy pocas personas resuelvan este desafío. Si no fuiste capaz de superarlo, levanta la cabeza. No hay ningún problema. Puedes saber quién es el extraterrestre con solo mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién es un extraterrestre. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

