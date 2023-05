Mira con mucha atención la imagen que está frente a ti y trata de encontrar en tan solo 5 segundos al ciervo albino que está escondido en la pradera. No hagas ruido, no sea que escape. Este reto visual ha sido creado con el único objetivo de potenciar todas tus habilidades mentales, pero no te confíes un altísimo 96 por ciento de participantes no lo pudo resolver durante su primer intento.

¿Estás preparado? Empecemos la búsqueda.

Mira aquí la imagen del reto visual

Reto visual: en la espesura está escondido un ciervo albino y tu tarea es hallarlo en 5 segundos o menos . (Foto: Genial Gurú)

Mira aquí la solución del reto viral

Muy bien, llegamos al final de la nota, cabe hacer la pregunta ¿fuiste capaz de encontrar al ciervo albino corriendo en la pradera? ¿todavía no? No te preocupes, sabemos lo difícil que es para la gran mayoría ubicarse en ese 4 por ciento que lo hizo exitosamente; por ello, no sería mala idea te des una segunda oportunidad, quizás tengas mejor suerte. A ver: 1, 2, 3, 4 y 5. No lo lograste. No te preocupes. En la imagen de abajo te mostramos la solución.





Reto visual solucionado: en esta imagen te mostramos dónde está escondido el ciervo albino. (Foto: Genial Gurú)





Gracias por visitarnos hoy. Espero que este reto visual haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visitanos en mag.elcomercio.pe Te estaremos esperando.