No está mal que te diviertas sanamente en tu tiempo libre. Por esa razón, te presento este reto visual, que, además de entretenerte, te permitirá demostrar que eres alguien inteligente, ya que solo una persona así es capaz de superarlo. ¿Quieres saber en qué consiste? Ahora mismo te explicaré todo.

Es obvio que ya te percataste de la imagen que acompaña la nota. Bueno, no quiero que te quedes solo con eso. Tienes que mirarla con mucha atención, pues tu misión en el desafío no es otra que identificar al extraterrestre que aparece en la ilustración. Sí, hay un alienígena, aunque no parezca.

La imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen, el escenario donde tienes que buscar al ser vivo de otro planeta es un museo, al que acudieron varias personas. Te aconsejo que prestes atención a los detalles para que puedas cantar victoria en este reto visual. Aprovecha el hecho de que no se estableció un límite de tiempo.

RETO VISUAL | En esta imagen, donde se aprecia a muchas personas en un museo, hay un extraterrestre. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Qué pasó? ¿Te cansaste de buscar? No te sientas mal. Esto es un juego. A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. Es normal. Si tienes ganas de saber quién es el extraterrestre, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del extraterrestre. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

