Siempre he considerado que uno necesita divertirse de vez en cuando. No todo debe ser trabajo y/o estudio. En mi afán por entretenerme sanamente, encontré este reto visual y hoy decidí compartírtelo para que también pases un gran momento. Debido a que posee un límite de tiempo, no es un desafío fácil de superar, así que no te confíes. ¿Cuál es tu tarea aquí exactamente? Pues identificar el triángulo diferente al resto en menos de 7 segundos. Como presté mucha atención a la imagen, fui capaz de detectar la mencionada figura geométrica. Es por eso que te recomiendo que hagas eso. Sin embargo, todo depende de ti. Si quieres cantar victoria, ya sabes qué hacer.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de triángulos. Todos parecen ser iguales, ¿verdad? Pero no. Hay no que se diferencia de los demás. Si los miras detenidamente en el poco tiempo que se brinda, lo acabarás detectando. No te distraigas con nada a la hora de buscar. Confío en tu capacidad.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos triángulos. ¿Cuál es el distinto a los demás? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

En este punto de la nota te recalco que todo esto es un juego. Por lo tanto, no debes sentirte mal por haber fallado. Si hoy te tocó perder, mañana triunfarás. De eso estoy seguro. Para que conozcas cuál es el triángulo diferente al resto, mira la siguiente imagen. No olvides compartir este reto visual con tus familiares y amigos.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del triángulo diferente al resto. (Foto: genial.guru)

