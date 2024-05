Este domingo 12 de mayo es el Día de la Madre y en Mag estamos dispuestos a festejar esa fecha como se debe. Si pensabas que no hay retos visuales inspirados en esta celebración, te equivocas. Hay bastantes así y hoy te doy a conocer uno que me ha gustado mucho porque no es nada fácil de superar, a pesar de no tener un límite de tiempo establecido. En el desafío de aquí, tu deber es identificar el error en la imagen de una mamá sirviéndoles leche a sus hijos. Pero antes de que comiences a buscar la equivocación, te invito a participar en las pruebas que dio a conocer mi colega Nathaly Vizarreta, si es que aún no lo has hecho. Me refiero a la que consiste en encontrar las 2 ‘B’ en una gráfica y a la que superarás si detectas las 3 diferencias entre 2 ilustraciones.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual que motivó la creación de esta nota se puede apreciar el momento en que una madre está sirviéndoles leche a sus hijos porque es la hora del desayuno. Claramente, ella los ama con todo su corazón, pero lo malo es que hay un error en esa escena, el cual debes identificar para poder triunfar en el desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una madre sirviéndoles leche a sus hijos. Indica cuál es el error en esa escena. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

En todo juego se puede ganar como también perder. Si hoy te tocó fallar, tranquilo(a). En el próximo reto visual que participes te irá mucho mejor. Por lo pronto, para que no te quedes sin saber cuál es el error, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

