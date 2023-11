Participar en un reto visual que posee un alto nivel de dificultad te garantiza mucha diversión. Varios usuarios saben que eso es verdad. Dicho ello, hoy te presento un desafío muy complicado de superar. Tanto así que solo una persona que presta mucha atención a los detalles es capaz de cantar victoria. ¿En qué consiste el desafío? En ubicar el mapache en la imagen que acompaña la nota.

Como no se ha establecido un límite de tiempo, no te desesperes a la hora de buscar. La clave es observar bien la ilustración. Si no lo haces, ¿cómo esperas triunfar en la prueba? Relájate. Respira profundo y después abre los ojos lo más que puedas. ¡Confío en tu capacidad! ¡Vamos!

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar a varias personas que están cerca de una tienda de frutas y verduras, aparentemente ubicada en medio de un área donde hay mucha vegetación. También hay varios animales en la ilustración, como las palomas y el gato, pero no solo estos fueron dibujados. Un mapache está escondido. ¡Ubícalo!

RETO VISUAL | Esta imagen muestra varias personas cerca de una tienda de frutas y verduras. Aunque no parezca, hay un mapache por ahí. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. La vida es así. No te sientas mal. Levanta la cabeza. Ya verás que tendrás tu revancha. Por el momento, mira la siguiente imagen para que sepas dónde está el mapache.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del mapache. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te dejo otro reto visual

