Tienes una grandiosa oportunidad el día de hoy. Digo eso porque ingresaste a esta nota de Mag y ahora puedes participar en un reto visual que pocos usuarios han superado. ¿Te interesa participar? Yo ya lo hice y considero que es estupendo, pues me llevó al límite. Por eso no te imaginas la enorme satisfacción que sentí al cantar victoria. Aquí la tarea es mirar la imagen de abajo para luego señalar el guante sin par. Solo ten en cuenta que debes hacer ello en menos de 11 segundos. ¡Ojo con eso! Luego de tu participación en la prueba, anímate a resolver las dadas a conocer por mi colega Nathaly Vizarreta. También son muy buenas. Por ejemplo, están la que consiste en identificar 3 diferencias entre 2 ilustraciones y la que superarás siempre y cuando ubiques al camaleón sacando la lengua.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar una gran cantidad de guantes. Todos son muy coloridos. Si bien parece que cada uno cuenta con un par, en realidad hay uno que no. Ese es el que debes identificar rápidamente. Presta mucha atención a cada detalle.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos guantes. Señala el guante que no tiene par. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Todo esto es un juego, así que no te sientas mal si no pudiste triunfar en el reto visual. En el próximo desafío que participes te irá mejor. Por lo pronto, mira la siguiente imagen para que conozcas en qué parte se encuentra el guante que no tiene par.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el guante que no tiene par. (Foto: genial.guru)

