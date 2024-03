Este jueves 14 de marzo es el Día de Pi. Si bien en esta ocasión no te voy a proponer que encuentres el número 3,14 en este reto visual, te animo a que busques la palabra ‘PI’ y, de alguna manera, también celebres esta fecha importante en el mundo de las matemáticas. Yo ya me sumé al desafío y la verdad es que no es fácil de superar. Me costó triunfar. Eso fue más que nada por el hecho de que solo se te brinda 3 segundos para realizar la tarea, pero la pasé genial. Considero que es bueno aceptar pruebas así. De verdad. Pero ojo que si participas estando distraído(a), es muy probable que acabes siendo uno de los tantos usuarios que no fueron capaces de cantar victoria. ¡Yo cumplo con avisarte! Tú decides.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay bastantes palabras ‘MIEL’, las cuales están ahí exclusivamente para distraerte del objetivo, que es ubicar la palabra ‘PI’. Como no cuentas con mucho tiempo para localizarla, no te distraigas con nada, por favor. Solo tienes una oportunidad. ¡Deja todo en la cancha! ¡Tú puedes!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra un gran número de palabras ‘MIEL’. Tu misión es localizar la palabra ‘PI’. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Te pido que no te sientas mal por no haber podido encontrar la palabra ‘PI’ en los 3 segundos que se te brindó. Todo esto es un simple juego. Nada es de vida o muerte aquí. Para que sepas su ubicación exacta, solo tienes que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la palabra ‘PI’. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Por qué el 14 de marzo es el Día de Pi?

De acuerdo a la página de AS México, en 2009, la cámara de representantes de Estados Unidos aprobó que el 14 de marzo sea el Día de Pi. Todo a raíz de una iniciativa por parte del ciudadano de dicho país llamado Larry Shaw. Se dice que, siempre según la citada fuente, la fecha fue escogida debido a que “las primeras tres cifras coincidían con la proporción de los infinitos decimales ‘3,141592′”.

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

