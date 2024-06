¿Te gusta poner a prueba tu atención al detalle? ¡Este desafío visual te dejará boquiabierto! Observa con detenimiento esta imagen de un deslizamiento de tierra y encuentra las 3 diferencias en tan solo 38 segundos. No te rindas si no las encuentras a la primera, sigue buscando y seguro que lo lograrás. Si te gustan los acertijos como este, te invito a leer dos artículos de mi colega César Quispe , también experto en este tipo de pruebas. Estoy seguro de que te encantarán.

¡Mucha suerte con el reto!

Instrucciones:

Observa detenidamente las dos imágenes que aparecen a continuación.

Compara ambas imágenes y busca las 3 diferencias que las distinguen.

Intenta completar el reto en menos de 38 segundos.

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | ¡Tienes solo 38 segundos para completar este desafío! Concéntrate en cada rincón de las imágenes y observa las sutiles variaciones para descubrir las diferencias. | jagranjosh

¿Las has encontrado?

Si has logrado encontrar las 3 diferencias en el tiempo establecido, ¡felicidades por tu excelente atención al detalle! Si no lo hiciste, no te preocupes, sigue intentándolo. Este tipo de juegos son una excelente manera de entrenar tu mente y mejorar tu capacidad de concentración.

Consejos para resolver el reto:

Observa las imágenes con detenimiento y busca diferencias en los elementos del paisaje, como árboles, rocas o casas.

Presta atención a los detalles más pequeños, como la forma de las nubes o la posición de las ramas.

No te rindas fácilmente. Si no las encuentras en el tiempo establecido, tómate un descanso y vuelve a intentarlo más tarde.

Si aún así no las encuentras, pide ayuda a un amigo o familiar.

Solución:

En la siguiente imagen podrás observar las tres diferencias. Están encerradas con círculos de color negro y blanco. Echa un vistazo:

Comparte este reto con tus amigos y familiares y compartan la diversión.

Te dejo más retos para que mates el aburrimiento

En los estos acertijos, esfuérzate al máximo para obtener resultados sobresalientes y destacarte entre otros usuarios en línea. Estas pruebas no son simples, implican un grado de dificultad que requiere concentración y determinación. Tu desempeño y tu deseo de superación son clave para enfrentar estos desafíos y alcanzar nuevos logros.

Te recomiendo ver este video

Test de personalidad: lo primero que ves te dirá cómo eres en el amor

SOBRE EL AUTOR Nathaly Vizarreta Moreno Licenciada en Periodismo por la Universidad San Martín de Porres. Tengo seis años de experiencia en gestión de comunidades. Actualmente, como Redactora Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.