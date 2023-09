Estás a punto de participar en un reto visual que hará que tengas un día divertido, pero no solo eso, ya que servirá para que pongas a prueba tu capacidad de observación como nunca antes lo habías hecho. Hasta el momento, son pocos los usuarios que cantaron victoria, así que prepárate.

Tu misión aquí es encontrar al búho en la imagen que dejé más abajo. Ese animal no quiere ser hallado por nadie. Está bien escondido y por eso no te será nada fácil ubicarlo. Lo bueno es que no se ha establecido un límite de tiempo en la prueba. Aprovecha ello.

La imagen del reto visual

En la ilustración se puede apreciar varios árboles. Algunos tienen casas para aves, pero eso no es relevante. Lo importante es que sepas que entre todos se oculta el búho que tú debes localizar. Abre bien los ojos y se incrementarán tus posibilidades de decir “lo logré” en el reto visual.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra varios árboles. Encuentra al búho que se esconde entre ellos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Felicito a todas las personas que con mucho esfuerzo encontraron al búho. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les comento que a continuación podrán saber la ubicación del animal. Solo tienen que ver la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del búho. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

