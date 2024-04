Si es un delito participar en retos visuales, me declaro culpable. Acepto que son muy divertidos. En mi tiempo libre, me sumo a estos desafíos y nunca me arrepiento de hacerlo, pues encuentro el entretenimiento que necesito. Como quiero que tú también la pases excelente, te presento esta prueba, que consiste en identificar los 2 errores en la imagen que acompaña la nota. Si lo haces, eres alguien que presta mucha atención a los detalles. Sí, no bromeo. Solo una persona así es capaz de cantar victoria aquí. Concéntrate en el objetivo. No te distraigas con nada para que tengas posibilidad de decir “lo logré”.

Imagen del reto visual

Se puede apreciar una ciudad en la imagen del reto visual. No me preguntes el nombre de la misma porque no lo sé. Afortunadamente, eso no es relevante. Aunque no lo parezca, tiene equivocaciones, las cuales debes localizar para triunfar. ¡Ya sabes!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una ciudad. Identifica los 2 errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. Eso debe quedar claro. No te sientas mal por fallar. Si quieres saber cuáles son los 2 errores, mira la siguiente imagen. Estoy seguro que en el próximo reto visual que participes te irá mejor.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuáles son los 2 errores. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

