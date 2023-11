Déjame decirte que el reto visual que motivó esta nota de Mag no es como los que circulan normalmente en Internet. Aquí tienes que exponer quién está engañando a su pareja luego de haber mirado la imagen de abajo. ¡Sí, serio! Una persona observadora resuelve este misterio sin ningún problema.

No creas que debes apresurarte en resolver el desafío. No te estreses. Tienes todo el tiempo del mundo para dar una respuesta, ya que aquí no juegas contra el reloj. Relájate. Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles de la ilustración. ¡Ese es el camino que tienes que seguir!

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar que un hombre acusa a una mujer de estar engañándolo, mientras que ella señala que él le está siendo infiel. Ambos están teniendo una fuerte discusión en su casa. Tú tienes que averiguar quién dice la verdad. Para ello, observar bien la gráfica es fundamental.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra la acalorada discusión de una pareja en su casa. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Se te hizo imposible identificar quién está engañando a su pareja? No te preocupes. Sé muy bien que el reto visual es muy difícil de superar. Si quieres conocer qué persona es infiel, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién está engañando a su pareja. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.





