Hay retos visuales que consisten en resolver misterios. Si te agradan esos desafíos, hoy es tu día de suerte porque te presento uno así en esta nota. Ojo que es difícil de superar. Solo una persona que presta atención a los detalles es capaz de salir victoriosa. ¿Estás listo(a) para participar en la prueba?

Tu tarea en esta ocasión es identificar quién pintó la pared en la imagen que he colocado más abajo. No tienes que dar una respuesta rápidamente. Puedes demorarte, ya que no se ha establecido un límite de tiempo. Te aconsejo que aproveches eso. No todos los retos visuales son así.

La imagen del reto visual

En la ilustración del desafío hay varios niños. Uno de ellos hizo la travesura que te mencioné en el párrafo anterior. Una mujer, que también aparece en la gráfica, está enojada por ese comportamiento y quiere saber quién es culpable. Ayúdala a resolver este misterio.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una mujer queriendo saber qué niño o niña pintó la pared. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si te cansaste y deseas saber de una vez por todas quién pintó la pared, mira la siguiente imagen. Recuerda que todo esto es un juego. Nada es de vida o muerte. En el próximo reto visual que participes te irá mejor.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién pintó la pared. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Súmate a un nuevo reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.