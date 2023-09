Al ingresar a las redes sociales, puedes apreciar muchos contenidos. Entre los más populares, están los retos visuales. Y es que estos hacen que los usuarios se diviertan sanamente. Dicho ello, hoy te traigo un desafío que consiste en ubicar a una foca entre los fantasmas que hay en la imagen de más abajo. El detalle es que solo te doy 12 segundos para que realices esa tarea. ¿Puedes?

El nivel de dificultad que posee esta prueba es elevado. No puedo decir lo contrario porque sería mentirte y no quiero eso. Para que seas capaz de salir victorioso(a) aquí, tienes que alejarte de toda distracción. Sí, la concentración es fundamental. En tu cabeza nada más debe estar el objetivo. No pienses en otra cosa.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay muchos fantasmas. La foca, que tú debes hallar en 12 segundos, se oculta muy bien entre ellos debido a que está pintada de blanco. Presta mucha atención a los detalles de la ilustración y acabarás diciendo “lo logré”. ¡Comienza a buscarla de una vez!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varios fantasmas. Una foca se oculta entre ellos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No te debes sentir mal por no haber cantado victoria en el reto visual. Es solo un juego. Si te divertiste, perfecto. Eso es lo que importa. Si quieres saber dónde está la foca, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la foca. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

