A medida que la era digital avanza, la capacidad de sorprender y cautivar a los usuarios de las redes sociales se renueva constantemente, siendo los retos visuales los preferidos por millones de internautas. A través de ilusiones, imágenes engañosas y enigmas variados, estos ejercicios no solo ponen a prueba nuestra agudeza visual, pues también nos invitan a cuestionar cómo percibimos y entendemos el mundo de una manera distinta.

Precisamente, un desafío que consiste en hallar el signo de interrogación en una ilustración se volvió viral, a pesar de que la gran mayoría de participantes tuvo ver la solución después de no cumplir el objetivo en el tiempo señalado. ¿Creíste que sería tan fácil? Tienes solamente 10 segundos para dar con la respuesta.

Si en su momento te divertiste con “Encontrar al oso panda oculto en la foto en 10 segundos” o “Hallar en 8 segundos a la gallina sin cresta”, lo siguiente no será complicado para ti. Sin mucho más que decir, queda advertirte que la dificultad del ejercicio puso en aprietos a más de uno. Aunque muchos creyeron que el reto visual sería sencillo de resolver, no todos tuvieron éxito?

¿Te atreves a aceptar el desafío y poner a prueba tu agudeza visual? Sigue leyendo para conocer los pasos a seguir.

Encuentra el signo de interrogación entre los números en menos de 10 segundos

Para resolver el desafío visual, basta con observar la ilustración en donde hay varios números. El color y la cantidad de dígitos pueden complicar tu tarea. Tu misión, como supondrás, es dar con la solución en el tiempo señalado.

Solamente cuentas con 10 segundos para resolver el desafío. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: Mundo Variado / Facebook)

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Solución al reto visual: ¿pudiste superarlo?

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. (Foto: Mundo Variado / Facebook)

Si lograste encontrar el signo de interrogación en menos de 10 segundos, felicidades. Posees una gran capacidad visual y superaste a la mayoría de internautas que falló en el intento. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el símbolo se encuentra en la parte central de la imagen al lado derecho.

