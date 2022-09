El pasado 28 de agosto, Rosyneide Almeida Cordeiro, de 38 años, fue sorprendida por unos sujetos que le ordenaron bajar de su auto cuando regresaba a casa en compañía de sus hijos de 4 y 10 años.

En un video captado por una cámara de seguridad, se observa que la mujer, de Brasil, corre hacia la puerta del copiloto y saca a los dos menores del vehículo. Los ladrones emprendieron la huida rápidamente, dejando consternada a la mujer.

“Tenía un sentimiento de impotencia, de tristeza, ya sabes. Estaba desesperada”, dijo, en conversación con el medio local Globo.

Por otra parte, Rosyneide contó que, en el vehículo, se encontraba la silla especial de su hijo Kauã, de 4 años, quien tiene una discapacidad neurológica. Mediante sus redes sociales, la mujer pidió ayuda para intentar localizarlo.

Su auto robado, encontrado en la calle

“Ya no podía comer, dormir. Estaba buscando noticias, todos comenzaron a compartir. Y esta mañana, (el 30 de agosto) como a las 6:40 a.m., me llamó una amiga y me dijo que una persona que trabaja con ella vio mi carro estacionado en la calle”, señaló la madre al medio BHAZ.

Grande fue la sorpresa de las autoridades al inspeccionar el coche y encontrar una nota de disculpa. “El crimen pide perdón. En el momento, con la tensión, no fue posible ver el problema del niño y el coche está siendo regresado. ¡Con el tanque lleno!”, escribieron los ladrones.

Tras el hecho, Rosyneide agradeció a quienes le brindaron su apoyo. “Chicos, buenos días. Vine aquí para decirte que el coche ha sido encontrado. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron, a los que compartieron, a los que tuvieron misericordia, a todos los que oraron por nosotros incesantemente. Gracias a Dios la silla de auto estaba en la cajuela, ya que no se la llevaron”, mencionó la madre, cuya historia se viralizó en redes sociales.