Hay viajes que suelen ser placenteros, mientras que otros se convierten en anecdóticos por una turbulencia, mal compañero de asiento o una travesura infantil. Este es el caso de Julie Valentine, una mujer que vivió un peculiar momento al quedarse dormida en el avión y despertar con un niño dibujándole el calcetín, ¿qué pasó? Aquí te contamos los detalles de este viral.

Las imágenes fueron compartidas originalmente por la bloguera de viajes del Reino Unido quien indicó que “me desperté con un niño dibujándome en mis calcetines”.

Según reveló, decidió descansar durante el vuelo, se quitó los zapatos y subió los pies apoyándolos en el espacio que queda libre entre el asiento delantero y la pared del avión. Fue ahí que un pequeño demostró su arte.

El peculiar dibujo en sus calcetines

En el video que se volvió viral luego que la página de Instagram “Passenger Shaming” lo compartiera se ve a la mujer agarrando su pie y descubriendo que su calcetín blanco tenía garabatos abstractos hechos con marcador púrpura.

Como era de esperarse, la publicación recibió todo tipo de comentarios sobre lo sucedido a Julie Valentine, sobre todo criticando que ella no debió poner sus pies en ese lugar y todo es consecuencia de sus actos.

“Tus pies estaban en su espacio, se convirtió en su papel”, “Solo tú tienes la culpa. Si tus pies están en algún lugar en el que puedan ser ‘dibujados’, entonces están en el lugar equivocado”, “Le hizo un servicio a todo el avión al darle una actividad a ese niño”, “Así que espera… ¿sus pies estaban arriba en el espacio del asiento de enfrente y un niño los había pintado? Ja. Bien por ese chico”, “Mantén tus calcetines dentro de tus zapatos. Este es el transporte público, no tu día de spa personal”, escribieron los usuarios según reporta New York Post.

Mira aquí el video viral

El debate de los calcetines en el avión

Lo sucedido con Julie Valentine abrió un gran debate en Instagram, sobre todo por el hecho de que la mujer se quitara los zapatos y decidiera volar solo en calcetines, más aún cuando apoyó sus pies en el asiento delantero. La cuenta de viajes @lifesatripwithsk explicó lo que pasa en estos casos dentro del avión.

“A menudo nos preguntan sobre el uso de calcetines en los aviones, y estamos 100 % de acuerdo con eso… SI están limpios, no huelen y permanecen en su propio espacio y no están apoyados en varias partes del avión (...) Si alguna vez voló en primera clase o en clase ejecutiva, probablemente le hayan dado un par de calcetines o pantuflas (...) Ah, y nunca nunca jamás vayan al baño sin zapatos, porque el líquido en el piso NO ES AGUA”, indicaron.

Síguenos en nuestras redes sociales: