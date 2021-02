Estamos a solo horas del Super Bowl 2021 y algunas de las marcas más poderosas esperan ansiosas a estrenar sus mejores anuncios. Para ello, recurren a celebridades de todos los ámbitos, quienes tienen el objetivo de captar la atención de quienes son aficionados al football y quienes no.

Uno de los spots que hará presencia en el evento deportivo será el de Stella Artois, conocida marca de cervezas que ha optado en esta ocasión con el cantante Lenny Kravitz como rostro de su comercial. El objetivo del anuncio es animar a los espectadores a invertir cada latido de la vida en una noche sin complicaciones, sin guión y a pasar buenos momentos para reír y amar. Todo, por supuesto, junto a una jarra de su producto.

En el comercial, el cantante recuerda que “todos nacimos con 2.5 billones de latinos”, lo que nos hace “billonarios”. “Entonces, no gastemos la fortuna en nosotros. Invierte en otros, en momentos que compartir, porque eres rico en vida”, dice el artista.

“A lo largo del último año, muchos de nosotros hemos descubierto el valor de invertir en nuestros latidos y nuestro tiempo en los demás y hemos descubierto todo tipo de nuevas formas de reunirnos con seguridad para crear recuerdos”, dijo Lara Krug, vicepresidenta de marketing de Stella Artois. Ella está convencida de que, entrado el nuevo año, el objetivo es inspirar a todo el mundo para que siga apostando por los momentos que comparten.

“Llevamos la campaña a una plataforma excepcionalmente conmovedora que lleva mucho tiempo uniendo a la gente, la Super Bowl LV”, agrega.

Buccaneers vs Chiefs: ¿quiénes estarán en el half time del Super Bowl LV?

The Weeknd, el artista canadiense que será este año la estrella del medio tiempo de la Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, puede tener a la española Rosalía como invitada según diversos medios, pero a falta de cuatro días para el evento no hay confirmación oficial.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, que cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa (oeste de Florida) el 7 de febrero.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que la covid-19 lo cambiará todo.