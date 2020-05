Los videos protagonizados por niños, muchas veces, tienen asegurada la popularidad en las redes sociales. Como ejemplos podemos mencionar uno que fue compartido hace un tiempo en TikTok , la plataforma que hoy millones de adolescentes aman con todo su corazón.

En el clip vemos a una pequeña que acaba de derramar en el suelo un balde de pintura. En consecuencia, ella se encuentra completamente manchada.

La persona que grabó la escena, quien también subió el video a TikTok, no pudo evitar reír por la travesura que la nena había realizado. Aquí dejamos el material.

@ale_diaz2 No lo superó mi hermana que se la carga la chin#$&() @ y yo risa y risa jajajajjaa. ##cuandoNoSeEscucheNadaAlgoHacenEsosPequeñosDemonios ♬ sonido original - ale_diaz2

Varias personas se mostraron enfadadas por la forma en cómo la niña, cuyo nombre se desconoce, es sacada del lugar.

“Cuando un niño comete una travesura es señal que los adultos no están atentos. La gente de aquella casa no debió consentir la manera en cómo esa mujer la toma del brazo y la carga. No es un animal. Debería investigarse si la menor sufre maltratos en casa”, comentó un usuario.

