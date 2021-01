Desde hace unas pocas semanas, una canción viene siendo utilizada por muchos usuarios de TikTok . Esta pieza es “Hai Phút Hon”, tema interpretado por los vietnamitas Phao y CM1X cuya traducción más cercana es “Dos minutos más”.

La popularización vino luego que se difundiera un video en el que aparece Zero Two, personaje del conocido anime “Darling in the Franxxx”, bailando de una forma bastante pícara.

Sin más dilación, acá dejamos el clip con el que nació toda esta fiebre y algunos videos de influencers de TikTok bailando la referida canción.





UN POCO DE HISTORIA

De acuerdo con Know Your Meme , el origen de todo se remonta al año 2019, cuando el usuario @dat1guy420 compartió en Reddit un GIF de Zero Two realizando el referido baile, pero sin la canción.

El 2 de febrero de este año, CM1X subió el clip de “Hai Phút Hon” a YouTube. Casi de inmediato se volvió popular en la plataforma de videos.

En noviembre aparecería la edición de Zero Two con el tema de fondo en el referido sitio de Google. Poco tiempo después, muchos usuarios de TikTok empezarían a usar el tema y la animación. El resto es historia conocida.

