Alejandro armó todo un plan en medio de la carretera para revelarle a Mariana, su novia, que la había descubierto siéndole infiel con otro persona. Tras la ponerla en evidencia, el sujeto decidió abandonarla en medio de la nada y subió el video a Tik Tok donde prontamente se convirtió en viral, pero las reacciones de los usuarios de esta red social se dividieron.

¿Qué es lo que sucedió? El hombre, junto con uno de sus amigos y la muchacha se dirigieron a un lugar descampado, donde el acompañante y ella descienden, pronto la pareja parte sin decir nada, pero le deja un papel donde le dejó escrito: “Sé lo que hiciste” y detrás había un mapa que marcaba una ubicación determinada.

La mujer avanza hacia la locación marcada, mira a su alrededor y ve una pala hundida sobre la tierra. Excava un poco y se topa con una caja de herramientas, la cual con mucho esfuerzo consigue abrir, para luego sacar un par de papeles enrollados.

La chica los abre y nota que son conversaciones suyas con esa otra persona. El amigo de Alejandro, quien está grabando toda la situación, pregunta qué son, pero ella evita mostrarlo y lo esconde. Ante esto, el acompañante dice, revelando que conocía todo: “¡Ah! Le pusiste el cuerno”, a lo que ella replicó: “Deja de grabar”.

A lo lejos se más cerca el auto del novio, a lo que ella se acerca buscando ingresar al vehículo, pero no puede. “Ábreme, por favor”, dice la mujer. “Ya me di cuenta (…) No, ya no me vas a ver la cara otra vez”, responde él, mientras el amigo se introduce dentro del auto, mientras Mariana los persigue sin mayor suerte.

Los videos fueron publicados en tres partes, donde el primero obtuvo más de 23.6 millones de reproducciones, el segundo 3.9 millones y el tercero 4.4 millones. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar y dividió a los usuarios de Tik Tok, con comentarios como los siguientes:

“Tan fácil que era terminar (…) tanta cosa y grabarlo”, “no sé qué tan peligroso sea el lugar, pero espero que no lo hagan a algún familiar tuyo”, “ni que ella fuera propiedad de él”, “simplemente, pudo terminar con ella y no dejarla en un camino solitario”, “qué idiotas, la verdad casi, casi la quieren castigar. Mejor valórate y sigue, no lastimes más de lo que te hicieron”.

