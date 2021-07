La cantante y defensora de movimiento Body Positivity, Bebe Rexha, se volvió viral después de publicar un video en TikTok sobre su peso, aclarando que a nadie le debería importar cuanto pesa y lanzando un poderoso mensaje de aceptación.

En el video, la cantante de “Sabotage” de 31 años modela un conjunto de lencería azul marino de su nueva colección cápsula con la marca de ropa interior Adore Me, que se describe a sí misma como la primera marca de lencería en ofrecer tallas extendidas en todos los productos.

Mientras baila con “Good Form” de Nicki Minaj, aparece una leyenda en la pantalla que dice: “¿Cuánto crees que peso?”. Luego, Rexha agrega en otra leyenda: “No es asunto de nadie. Porque soy una mala perra sin importar mi peso”.





“Pero normalicemos 165 libras”, dice una leyenda en los momentos finales del video. La publicación de TikTok, que se publicó el martes, ha acumulado casi 10 millones de visitas y más de 1 millón de me gusta. Está subtitulado: “Me siento como una mala perra hoy”.

A lo largo de su carrera, Rexha ha defendido la positividad corporal en todo aspecto. Anteriormente dijo en Instagram que sentía la necesidad de retocar una foto en bikini, pero finalmente decidió publicar la imagen sin editar.

“La sociedad realmente puede joderte”, escribió. “Así es como se ve una mujer real en Instagram sin Photoshop”. También dijo en 2019 que los diseñadores de los Grammy se negaron a vestirla porque tenía una talla 8 de Estados Unidos.

En una entrevista a Insider, dijo: “Me sorprendió que sintiera que me estaban haciendo sentir como había algo mal en mí porque no me cabía en un vestido. Si no les gustó mi música o lo que representaba o quién era yo o mis mensajes, eso es una cosa. Pero juzgarme por mi tamaño es una locura”, sentenció.

Luego de ese lamentable episodio de discriminación, ha seguido adelante con su trabajo y publicando el mensaje de aceptación personal por todas sus redes sociales. Junto a este video viral, los comentarios de sus fans se unieron al clamor de la cantante.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Estos gorilas no contaron con la presencia de una serpiente ubicada en su territorio. Cuando la vieron, reaccionaron de una manera inesperada