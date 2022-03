La gran inteligencia de los perros hace que estos animalitos no solo sean grandes mascotas y compañeros para las personas, también pueden desempeñarse en otras tareas que pueden ir desde rescatistas hasta detectores de drogas; precisamente, en este último rubro, como gran apoyo para la policía de Colombia, el can más pequeño del mundo está excelentemente preparado para reconocer sustancias ilegales en el aeropuerto y cuya historia se ha vuelto tendencias en diversas redes sociales como TikTok.

‘Chiqui’, el chihuahua policía

En el imaginario de la mayoría de personas alrededor del mundo, cuando hablamos de un perro antidrogas, por lo general, pensamos en animales de razas como el pastor alemán, rottweiler, entre otros, pero nadie se hace la idea de ver a un chihuahua desempeñándose en este tipo de labores, pero, por increíble que parezca, esto es verdad.

‘Chiqui’ es el nombre de nuestro protagonista y se hizo viral en redes sociales cuando una pasajera identificada como Ágata Fornasa lo vio, decidió sacar su celular, grabarlo para luego compartir el metraje. El metraje muestra al pequeño de 4 patas vestido con el uniforme de la policía aeroportuaria (chaleco de color amarillo) en el hall del aeropuerto.

‘Chiqui’ se hace viral cumpliendo su deber

Acompañado de las autoridades, ‘Chiqui’, maleta por maleta, las olfatea con mucha diligencia, pues su olfato está altamente entrenado para identificar sustancias ilegales que, posiblemente, forman parte de la cadena del narcotráfico.

Ágata explica en el video que tiene más de 9 millones de reproducciones, y con “me gusta” que superan los 6 mil: “Fueron las chicas del free las que me dijeron que el perrito se llama ‘Chiqui’. Es muy guapo y estaba concentrado en olfatear el equipaje”.

Usuarios fascinados con ‘Chiqui’

Los comentarios no se hicieron esperar una vez que se volviera viral: “Es de bolsillo para su preferencia”, “el chihuahua en su primer día. Grábame para hacer un TikTok”, “le gente pensando: ‘¿y si lo piso?’, el lío que me trae”, “fuera de cualquier chiste, está bacán ese man, hace valer cada croqueta que le dan”, “lo siento, pero me reí, es que es tan chiquito”.

Sin embargo, algunos otros no dieron fe que un animal tan pequeño estuviera haciendo de perro antidrogas; sin embargo, pero el personal de la policía aeroportuaria confirmó que ‘Chiqui’, efectivamente, es parte de su unidad.