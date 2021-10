Un perrito llamado Jacob se ha vuelto tendencia en Tiktok enterneciendo en esta red social, luego que el usuario de nombre Mike Bejarano publicara un video donde se ve al can disfrutando de la música, especialmente de ‘Someone Like You’, tema interpretado por la cantante británica Adele, el mismo que lo emociona tanto que no puede evitar aullar.

Esta persona hizo la publicación y, de inmediato, obtuvo más de un millón de reproducciones, a la cual le puso el siguiente título: “Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa por hacen llorar a mi perro”.

Una vez dicho esto, el sujeto reproduce la canción. El perrito reconoce el intro a punta de piano y, ni bien da lugar a la voz de Adele, la mascota comienza a aullar sin parar con un sentimiento pocas veces visto.

El video se corta de súbito y, de inmediato, se ha ganado miles de comentarios de los usuarios de esta plataforma quienes se han rendido ante los encantos del animalito quienes, en su mayoría, han tomado con humor su reacción.

“Ese perro tuvo una relación compleja”, “ese perrito tuvo, como mínimo, tres divorcios”, “tuvo una ruptura muy fuerte, se le entiende”, “las canciones de Adele hacen llorar a tu perro, a mí, a todos”.

De hecho, Bejarano aseguró en otros videos que el perrito de raza Pitbull no solo se conmueve con la música de Adele, de hecho, también reacciona de forma similar ante una canción en particular del trapero puertorriqueño Bad Bunny con su tema “Para ti”.

Ante el éxito que ha tenido la reacción del sensible Jacob, muchos en esta red social están casi seguros que pronto compartirá nuevas reacciones del can mientras escucha música de todo tipo.

VIDEO RECOMENDADO

La hilarante respuesta de un perro ante dos preguntas se vuelve viral null