En redes sociales, se viralizó el video publicado por una joven de España que presentó una cueva como si fuera un apartamento. “Lista para entrar a vivir”, dijo la usuaria Helena Lopez, cuya divertida actitud y creatividad a la hora de ‘presentar’ el ambiente desató carcajadas entre los usuarios de TikTok.

En el clip, la joven, identificada como @cousasrarismas, empezó advirtiendo que la ‘visita guiada’ al sitio debía ser rápida, pues “la quieren ver otras 27 personas”. Asimismo, señaló que la piedra con la que está construida la estructura es “de primera calidad”.

Aunque el lugar es “nuevo”, hay un par de cosas a tener en cuenta: “Los gastos no están incluidos”, “hay una fianza de cinco meses”, “hay que tener 40 años cotizados” y “no mascotas, no parejas, no personas, no gatos”.

Finalmente, mostró la ‘entrada’, la cual a pesar de ser un agujero rectangular de medio metro, se caracteriza por ser “acogedora”.

El video se volvió tendencia y, como era de esperarse, generó diversas reacciones: “Es súper luminoso con 0 humedades y una ganga por 900 euros al mes”; “Estoy interesado, ¿cuantos meses de fianza? ¿Tiene ascensor?”; “Yo buscando piso en Barcelona, literal”, comentaron algunos.

Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Madrid, España

Según el portal emigroo.com, los precios para alquilar una vivienda en Madrid varían de acuerdo al número de habitaciones. Para hacer el contrato, el propietario exigirá tener una nómina con un ingreso en donde el alquiler no afecte el 30% de la misma, documentación en orden y recursos como dos meses de fianza más el mes de entrada.

Un estudio de 40 m2 puede costar cerca de 845 euros, un piso 62 m2 de 2 habitaciones 720 euros, uno de 85 m2 de 2 habitaciones 1047 euros, uno de 105 m2 de 3 habitaciones 1175 euros y uno de 123 m2 de 3 habitaciones 1400 euros.

