Los prejuicios sobre la convivencia entre perros y gatos son bastantes; pero, un video viral de TikTok ha demostrado que ambos animales sí pueden formar un vínculo afectivo. Desde su cuenta, la usuaria @lenakhomich publicó el mágico momento en que su mascota cuidó a unos mininos recién nacidos.

Elena Khomich (@lenakhomich), de origen ucraniano, tiene 20 años y ganó popularidad en las redes sociales por compartir la historia de Betta, una perra esterilizada de raza Staffordshire Terrier, que quedó encantada con una cría de seis gatitos.

A través de una grabación, Elena mostró cómo Betta los protege como si fueran sus hijos. Incluso, la cuidadora explicó “la perra se cree realmente la madre de los felinos o, al menos, una tía y trata de cuidarlos”.

Siguiendo esa línea, @lenakhomich agregó que “es interesante que la mamá de los gatos no tenga nada en contra y no le importe que el perro se siente en la cama con ellos”, según informó Europa Press.

Sin embargo, Elena Khomich intenta no incomodar a la madre de los pequeños felinos. Por ello, la dueña reconoció que “suelo evitar que no se siente junto a ellos durante mucho tiempo. A los gatitos parece no importarles en lo absoluto”.

A la fecha, el video de @lenakhomich acumuló más de 180 mil reproducciones dentro de la plataforma asiática y los internautas calificaron “muy tierna” la conmovedora escena.

¿Cuánto tiempo tarda un perro en aceptar a un gato?

Advance-affinity.com detalla que el periodo de socialización de los gatos ocurre entre las 2 y las 7 semanas de vida. Mientras tanto, en los perros sucede entre las 13 y las 12 semanas.