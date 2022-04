En la actualidad no es extraño leer historias sobre relaciones amorosas que iniciaron desde una aplicación de citas. Incluso, ya se volvió normal conocer gente por las redes sociales. Ese fue el caso de Daniel Barrera (@itsdanibarrera), quien utilizó la plataforma de TikTok para mostrar una desagradable experiencia. Su relato quedó grabado en un video, ahora viral.

Varias personas ponen en marcha sus habilidades para conversar a través del mundo cibernético y así encontrar a su ‘media naranja’. A pesar de que nunca se hayan visto personalmente, algunos usuarios, que presentan una gran ‘química’, deciden llegar al otro nivel cuando residen en lugares distintos.

En ese contexto, se viralizó el caso de Daniel Barrera. El joven vive en la isla de Tenerife y viajó unos 6 mil kilómetros para conocer por primera vez a alguien muy especial que había conocido mediante redes. Tras planificar su itinerario, primero llegó a la ciudad de Madrid.

En la capital española, Daniel tomó un vuelo hacia Miami para luego otro hasta Orlando. Después de aterrizar en tierras norteamericanas, todo se derrumbó, pues esa persona nunca le contestó y lo bloqueó.

Mediante su cuenta, el propio muchacho compartió una grabación en la que relató su incómoda situación. “Viajo 6.000 kilómetros para ver por primera vez a la persona con la que llevo hablando 3 años...estoy esperándole. No ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados”, indicó @itsdanibarrera, cuyo clip superó el millón de reproducciones.

Opiniones de todo tipo en TikTok

De inmediato, el video de @itsdanibarrera arrasó en la plataforma asiática y acumuló numerosas interacciones de quienes se solidarizaron con el protagonista.

“Me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos”; “si no es broma, se me parte el alma”; “me siento tan identificado con este video”, fueron algunos de los comentarios. Ante la avalancha de mensajes, Daniel Barrera dejó entrever que se trataba de una broma.