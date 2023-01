Aunque no lo creas, todas las redes sociales ya se han convertido en el medio más fácil para hacer que cualquier experiencia personal recorra el mundo entero en cuestión de minutos. Esto sucede mucho con los casos de infidelidades, los cuales están a la orden del día y provocan acalorados debates entre los usuarios.

Bajo esta línea, en las últimas horas se convirtió viral un video de TikTok publicado por la mujer identificada como @shesough. A través de la plataforma asiática, la protagonista expuso el supuesto engaño de su esposo.

Según comentó la fémina, su pareja se instaló en un hotel y, durante su estadía, le envió algunas ‘selfies’ de él mismo desde el baño de la suite. A simple vista, parecían fotografías ‘inocentes’, pero la novia descubrió detalles, que según ella, son pruebas de una traición.

“Mi esposo me envió fotos tratando de verse lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es?”, comenzó diciendo @shesough, cuyo clip acumuló cuatro millones de reproducciones.

Segundos después, la fémina mostró las dos fotografías que recibió de su novio. A continuación, échales un vistazo.

Mira aquí la foto viral

La pareja compartió las fotos que le mandó su esposo y cubrió su rostro para mantener su identidad en secreto. (Imagen captura: TikTok/Shesough)

Los comentarios no faltaron y los cibernautas escribieron sus conjeturas. “La plancha para el cabello se ve bastante sosa”, indicó una persona. “Ustedes se están perdiendo el hecho de que no tiene puesto ningún anillo”, apuntó otra.

Ante la avalancha de opiniones, la mujer grabó un segundo video para revelar el desenlace de la historia. “Lo primero que noté cuando me envió esas dos fotos fue, por supuesto, la plancha. Eso es lo primero que vi. Lo segundo que noté fue el bolso en el suelo”.

Confrontó a esposo

En ese sentido, @shesough aseguró que enfrentó a su pareja. “Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?”, mencionó.

Mira aquí la prueba

La planchita de pelo es el detalle que reveló la infidelidad del hombre. (Imagen captura: TikTok/Shesough)

Ahí no queda el tema pues, @shesough decidió eliminar su cuenta debido a la polémica que desató el presunto adulterio de su esposo.

Síguenos en nuestras redes sociales: