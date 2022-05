Es casi imposible navegar por las redes sociales sin encontrar publicaciones sobre comida. Algunas imágenes desatan comentarios positivos, mientras que otros posteos encienden la polémica y generan una avalancha de criticas. Algo así provocó la usuaria @mel0dylls al mostrar mediante TikTok lo que halló en su alimento.

A través de un video, @mel0dylls narró el incómodo momento que vivió ella y su amiga cuando estaban comiendo la sopa instantánea. Según comentó la citada internauta, “mi amiga empezó a ver cosas extrañas en la sopa. La revisó y vio que el condimento estaba como una masita gelatinosa”.

Frente a esta situación, una de ellas observó a detalle y encontró larvas: “Pensamos que solo sería una o dos, pero terminaron siendo demasiadas”. Incluso, ambas “colamos la sopa (Maruchan) y seguían saliendo más (animalitos)”, tal y como informó sdpnoticias.

Luego de este desagradable hallazgo, @mel0dylls contó que mandó su reclamo a la empresa, pero aún no obtuvo una respuesta. “Mandamos a la cuenta de Maruchan. No sé si contesten, pero sinceramente quisiera saber si esto es muy frecuente (...) Me encantan estas sopas y es la primera vez que me pasa”, señaló la joven, cuyo clip registró 4 millones de reproducciones.

Indignación en redes sociales

De inmediato, el relato de @mel0dylls generó diversas opiniones. Una cibernauta precisó “que no es larva de mosca, creo que son gusanos de harina. Lo más probable es que no sea por la empresa, sino por el lugar donde compraste”.

En tanto, otra usuaria respaldó el reclamo de la mujer, pues “porque yo y mi hermana compramos una y si tenía gusanitos y la tiramos y nunca se volvió a comer eso en casa”.