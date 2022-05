Katya Echazarreta (@katvoltage.mx) está cerca de cumplir su sueño, pues la ingeniera, originaria de Guadalajara (Jalisco), se sumará a las pocas personas que visitarán el espacio. Por ello, la joven publicó el video viral que mostró la emotiva reacción de su madre al escuchar que su amada hija cumplirá su meta.

Dentro de poco, Katya Echazarreta, quien se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo 7 años, se convertirá en la primera latina nacida en México en llegar al espacio. En medio de la euforia, la mujer compartió el conmovedor momento en que su madre se enteró de esta maravillosa noticia, según informó Milenio.

Como se puede apreciar en el inicio de la grabación, ambas se encuentran sentadas frente a una laptop. Segundos más tarde, Katya le anuncia que irá al espacio. Ante esta sorpresa, su madre no lograr contener las lágrimas y abraza a su hija diciendo es español: “Te amo, lo sabía, siempre lo supe”.

“Uno de los mejores momentos de mi vida”, escribió @katvoltage.mx, cuyo clip superó los 4 millones de reproducciones en la plataforma asiática. Por si fuera poco, la publicación registró numerosos comentarios de quienes felicitaron la ‘hazaña’ de Katya.

“Yo era una niña y estaba esperando con mi mamá y le dije, ‘¿cuál es el trabajo más difícil que alguien puede tener?’ Y ella me miró y me dijo ‘Um, pues para ti yo creo que es como una astronauta’. Y recuerdo que la vi y dije, ‘Okay, entonces eso es, eso es lo que voy a hacer. Lo haré’. Y me dijo, ‘Sí, sí, lo harás’”, recordó Echazarreta en diálogo con CNN.

Quién es Katya Echazarreta

Luego de pisar territorio norteamericano, Katya Echazarreta fue separada durante cinco años de su familia como parte del proceso de migración. A pesar del difícil camino, la mexicana consiguió adaptarse y destacar en el competitivo mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Actualmente, la joven está cursando una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Johns Hopkins.