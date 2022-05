En las redes sociales ya es común ver videos virales de las bromas realizadas por nietos. Algunos clips desatan polémica, mientras que otras publicaciones generan miles de carcajadas. Por ejemplo, Hannah Dunne (@hannahconstantine.xo) compartió el momento en el que mostró su nueva ‘obra de arte’ a su abuela.

A pesar de que su adorable abuela Anne “odia absolutamente los tatuajes”, Hannah es fanática de las tintas sobre la piel. Por ello, la joven decidió hacerse una impresionante mariposa y un girasol en su pantorrilla izquierda.

Una vez que el diseño quedó inmortalizada en su pierna, @hannahconstantine.xo se lo enseñó a Anne por primera vez. “¿Estás lista? ¿Lista?”, le preguntó a la mujer. Segundos después, se acabó el misterio y la anciana gritó. “Ohhhh. Oh, Dios mío (...) ¿Qué tan alto sube? ¿Te llega hasta la ingle?”, consultó.

Ante esta pregunta, Hannah dijo “sí” en broma y Anne respondió. “¡Oh, no, no es así! Oh, lo lamentarás mucho”, indicó la abuelita mientras se alejaba disgustada. Además, la muchacha aprovechó la situación y le mostró su otro tatuaje: un pequeño candado en forma de corazón en su muñeca, según informó The Sun.

Frente a esto, la adulta mayor reconoció que “eso no es tan malo”. “¿Para qué tienes un candado? Porque alguien está encerrado en tu corazón”, agregó. Mientras que @hannahconstantine.xo aseguró que su abuela “está siendo un poco dramática”. A la fecha, el clip superó los 500 mil reproducciones.

Repercusión en TikTok

Las reacciones no se hicieron esperar y los internautas escribieron comentarios como “ella es tan divertida”; “la segunda reacción sobre la cerradura es aún más divertida que la primera”; “esto es absolutamente gracioso”; “ella (la abuela) es genial”, entre otros.