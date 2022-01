Los videojuegos se han vuelto parte importante de la vida de muchos adultos y niños, pero, cuando uno le dedica bastantes horas a este pasatiempo deja de mantener en movimiento su cuerpo, lo cual podría tener serias consecuencias. Por ello, una madre de Albuquerque, Estados Unidos, obliga a sus hijos a realizar 12 mil pasos diarios si es que quieren jugar los fines de semana. Este relato se dio a conocer en Tiktok, donde inmediatamente se convirtió en tendencia.

Una rutina a elección

En la mencionada red social, la madre dijo que deben cumplir este requisito para que el sábado y domingo tengan el permiso para poder jugar en sus consolas preferidas, asegurando que para ello no solo lo hacen en la caminadora (como se muestra en el metraje), pueden cumplir esta meta de las formas que ellos prefieran.

Asimismo, también aseguró que, si desean no hacerlo, tienen toda la libertad para ello, pero que, en ese caso, obligadamente, tendrán que decirle adiós a los juegos de video.

Opiniones divididas

El video ha recolectado más 1.2 millones de reproducciones con miles de comentarios con diversas opiniones, donde unos mostraron su respaldo a esta medida, mientras que otros, en la orilla opuesta, afirman que esto generará problemas a futuro en los pequeños

“Mis padres me obligaban a lo mismo cuando era niño. Una vez que tuve libertad me volví obeso porque pensaba en el ejercicio como castigo”, “¿Como padres hacen lo mismo? ¿Haces ejercicio para ganarte tu tiempo de relajación? ¿los privilegios se deben ganar?”, “esto no está bien”, “esto no les hará daño, se están ganando el derecho de jugar. Nosotros cortábamos pasto. Es lo mismo”, “no veo nada de malo en esto. Me quedó en casa 5 días a la semana y la única manera en la que llego a mis 10 mil o 13 mil pasos es haciendo una hora de cardio y se siente asombroso”.