Las madres cometen muchos aciertos y también algunos ‘errores’. Así lo confirmó el video, ahora viral, publicado por la ‘tiktoker’ Carolina Navas (@navitascarolina), quien realizó una ‘reflexión’ sobre una antigua situación que vivió junto a su adorado hijo, Juan Felipe. De inmediato, el clip de la mujer de Colombia desató comentarios de todo tipo en redes sociales.

Con más de 175 mil seguidores, Carolina Navas Molano, conocida en TikTok como “La tía resentilia”, ganó rápidamente popularidad en esta plataforma por compartir sus anécdotas de una manera original y divertida.

En ese sentido, la también abogada nuevamente se volvió tendencia por contar la vez que maquilló a su hijo para la escuela y el resultado no salió perfecto, según informó Milenio. El singular relato quedó inmortalizado en una grabación titulada “nostalgia en el Día de la Madre”.

Pidió perdón a su hijo

De acuerdo con lo revelado por la @navitascarolina, ella estuvo buscando algunas fotografías del álbum familiar cuando, de pronto, encontró una imagen que le trajo de vuelta un vergonzoso momento.

“Este es un mensaje para mi hijo Juan Felipe, hoy que estas grande y que ya no te disfrazas, siento mucho nostalgia y me puse a ver fotos del álbum del niño”, arrancó diciendo la ‘influencer’.

Siguiendo esa línea, la colombiana agregó que “te quiero pedir perdón hijo, ese día me dijiste, ‘má hoy no me quiero disfrazar quiero que me mandes a maquillar’ y yo te dije no yo te lo puedo hacer mejor en la casa y no pagamos, perdóname por eso”.

Asimismo, Carolina Navas, entre risas, precisó “pensé que era lo mejor para ti, lo bueno es que eras un niño feliz perdóname hijo cómo pude hacerte eso”.

Video conquistó TikTok

En poco tiempo, el clip superó el millón de reproducciones y los usuarios escribieron pintorescos comentarios como “al principio creí que iba a ser algo sentimental, definitivamente no me lo esperaba”; “no me parece muy arrepentida que digamos”; “nosotras las mamás pensando que somos mejor para todo en cuestión de nuestros hijo”, entre otros.