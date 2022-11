Cuando las relaciones amorosas acaban mal, algunas personas no se quedan con los brazos cruzados y toman la decisión de vengarse. En Los Ángeles (Estados Unidos), la joven artista Izza (@izzaroze) hizo exactamente eso y contó su ‘plan maestro’ a través de TikTok.

Hace poco, la cantautora de 25 años estrenó su nuevo mini álbum llamado “I Say This With Love” y se pusieron diferentes vallas publicitarias en la ciudad más importante de California para conmemorar la ocasión.

En medio de este lanzamiento, Izza se acordó de su expareja y colocó uno de los panales justo “al frente” de la casa del chico para que “el y su nueva chica puedan verla todos los días”. “Quería que esta persona que me hizo mal me viera la cara, se arrepintiera y viera lo bien que lo estoy haciendo”, mencionó la mujer, cuyo video se convirtió viral en las redes sociales y alcanzó cuatro millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral

Si bien aún no sabe cómo reaccionó su antiguo amor, ella admitió que la venganza “se siente bien”, informó The Mirror. “Creo que cuando te rompen el corazón solo quieres vengarte y demostrar que lo estás haciendo mucho mejor”, agregó la muchacha.

Bajo esa línea, Izza también precisó que “no me importa lo que piense mi ex. Durante tanto tiempo, me preocupé por lo que pensaba la gente y dicté mis decisiones según cómo mis acciones hacían sentir a otras personas. Él no ha estado en contacto. No me importa”.

Reacciones divididas

Una vez que compartió su audaz idea dentro de la plataforma asiática, @izzaroze recibió comentarios de todo tipo. Muchos de sus seguidores aplaudieron la iniciativa. “Me encanta esta energía”, escribió un internauta.

Síguenos en nuestras redes sociales: